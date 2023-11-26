Четверо освобожденных в воскресенье израильтян имеют двойное гражданство

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В воскресенье ХАМАС освободил третью группу израильских заложников в секторе Газа, включая четырех женщин и девять детей, сообщил представитель МИД Катара Маджида бен Мухаммеда аль-Ансари в Twitter (X). Среди освобожденных есть человек с гражданством США, один с гражданством ЮАР и двое с гражданством Венгрии.

Из сектора Газа были освобождены девять детей и четыре женщины из числа израильских граждан. Среди них одна девочка также имеет американское гражданство, одна женщина — южноафриканское, еще две — венгерское, — написал представитель МИД Катара.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант обозначил сроки операции ЦАХАЛ, указав, что она продлится еще минимум два месяца. Гуманитарная пауза в боевых действиях будет непродолжительной, добавил он. По ее завершении продолжатся интенсивные бои, будет «создано давление», чтобы вернуть похищенных граждан. По его словам, Израиль намерен ликвидировать ХАМАС как военную и правительственную структуру.

Также стало известно об освобождении заложника с российским гражданством. Россиянин работал звукооператором на атакованном 7 октября фестивале в кибуце Реим. Представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова рассказала, что освобожденного гражданина зовут Рон Олегович Кривой.