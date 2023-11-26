ХАМАС заявило о готовности продлить перемирие с Израилем Руководство ХАМАС готово продлить перемирие с Израилем на срок до четырех дней

Фото: Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС готово продлить перемирие с Израилем, сообщили представители формирования в Telegram-канале. В ХАМАС полагают, что сделку можно было бы продлить на срок до четырех дней. При таком развитии событий ХАМАС может освободить еще примерно 40 заложников, включая женщин и детей.

ХАМАС стремится продлить перемирие после окончания его четырехдневного срока и прилагает к этому усилия путем увеличения числа заложников, которые подлежат освобождению, согласно соглашению о гуманитарном перемирии, — уточнили представители движения.

Ранее израильская армия получила подтверждение от Международного комитета Красного Креста о пересечении второй группы заложников, удерживаемых ранее движением ХАМАС, пограничного контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе сектора Газа и Египта, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. Среди освобожденных — 13 израильтян и четверо граждан Таиланда. Колонна с освобожденными направилась по египетской территории в сторону границы с Израилем.

Также стало известно об освобождении заложника с российским гражданством. Россиянин работал звукооператором на атакованном 7 октября фестивале в кибуце Реим. Представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова рассказала, что освобожденного гражданина зовут Рон Олегович Кривой.