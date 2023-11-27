Россия дала жесткий ответ по вопросу международного контроля над Газой Викторов: Москва не приемлет установления международного контроля над Газой

Фото: Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press

Москва считает неприемлемыми идеи об установлении международного контроля над сектором Газа или о его разделении по итогам ближневосточного конфликта, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, в этом деле нужна сильная международная поддержка, а буксующий переговорный процесс отражает сложность ситуации.

Есть абсолютно неприемлемые, завиральные идеи о неких международных контролях над сектором Газа, о некотором разделении сектора Газа, я уж не говорю об этих совершенно неприемлемых соображениях о том, что нужно переселить население Газы куда-то за пределы сектора и тем самым решить вопрос, — сказал Викторов.

Ранее Викторов заявил, что российская сторона продолжит предпринимать усилия по освобождению остающихся в плену палестинского движения ХАМАС россиян. По его словам, существует надежда, что это произойдет в ближайшее время. Он подчеркнул, что израильские власти с пониманием относятся к действиям Москвы по освобождению заложников.

Перед этим сообщалось об эвакуированном россиянине, которого изначально не было в списке на возращение. По приезде в Россию он рассказал, что израильский снаряд попал в его дом. Погибло 12 его родственников — это почти все члены его семьи.