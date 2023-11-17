Эвакуированный из сектора Газа россиянин потерял семью из-за обстрелов

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Сектор Газа

Эвакуированный из сектора Газа россиянин потерял почти всю семью из-за обстрелов Израиля, сообщает РИА Новости. Мужчина рассказал агентству, что в его дом попал снаряд. В результате удара 12 его родственников погибли.

В результате атаки Израиля большая часть моих родных погибла. В один день упала на дом ракета, и все умерли. Они атакуют мирных жителей. Им всё равно, по кому бить, — поделился россиянин по имени Элдера Раед.

Ранее стало известно, что спецборт МЧС РФ доставил в Москву третью группу граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа. Россиян в полете сопровождали медики и психологи. Почти 100 человек из числа эвакуированных из сектора Газа уже находятся в пунктах временного размещения в Подмосковье, среди них 39 детей.

До этого посол РФ в Израиле Анатолий Викторов выражал обеспокоенность тем, что эвакуация граждан из сектора Газа находится под угрозой из-за возможного обострения ситуации в регионе, но пока что люди с помощью спасателей успешно покидают охваченный войной анклав.

Эвакуированных граждан России доставили в пункт временного размещения (ПВР), который развернули в детском лагере под Волоколамском. Некоторые из прибывших в РФ людей рассказали, что в секторе Газа у них погибло до 50 членов семьи. После ПВР люди намерены отправиться в родные регионы: Крым, Санкт-Петербург и на Кавказ.