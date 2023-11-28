«Апологетика трансгуманизма»: Захарова ответила Боррелю на слова о Газе Захарова назвала апологетикой трансгуманизма слова Борреля о гумпомощи Газе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Апологетикой трансгуманизма назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о бессмысленности поставок гуманитарной помощи в сектор Газа при продолжении там боевых действий. В своем Telegram-канале она поинтересовалась у коллеги, считает ли он также бессмысленным оказывать врачебную помощь и любить «того, кто завтра умрет».

Апологетика трансгуманизма. Интересно, лечить, заботиться, любить того, кто завтра умрет, тоже бессмысленно, с точки зрения Борреля? — написала Захарова.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что гуманитарная пауза и последовавшие за ней гуманитарные поставки в секторе Газа являются «отличной новостью», но одного этого недостаточно.

Бессмысленно давать гуманитарную помощь тем, кто завтра будет убит, поэтому необходимо прекратить бомбардировки Газы. Нужно решение конфликта, а для этого нужны конкретные шаги вперед, — цитирует дипломата ТАСС.

По его мнению, для решение сложившейся ситуации следует освободить всех заложников, группировка ХАМАС должна перестать контролировать анклав, а Израиль, в свою очередь, не должен продолжать «колонизацию Газы».

До этого Боррель заявил, что придерживается пропалестинских взглядов. В интервью испанским журналистам дипломат отметил, что он поддерживает Палестину, однако не разделяет взглядов движения ХАМАС. Он назвал действия группировки в отношении Израиля ужасными и неоправданными, добавив, что Израиль также действует неверно, ведя боевые действия в секторе Газа. По словам Борреля, ООН проявила беспристрастность, раскритиковав Тель-Авив.