Домашний арест, под которым находится один из самых богатейших людей Сирии — двоюродный брат сирийского президента Рами Махлуф, похоже, связан с боязнью сирийского лидера Башара Асада потерять свою власть. Местные источники говорят, что ограничительные меры против Махлуфа Асад принял, получив данные о том, что именно его российское руководство якобы рассматривает как потенциального президента в переходный период. Другие версии, по словам инсайдеров, были нужны президентскому дворцу для того, чтобы скрыть истинную причину произошедшего.
О том, что причина скандала вокруг Махлуфа связана с «русскими»,
Поначалу Асад дал распоряжение разведывательным структурам не иметь дел с Махлуфом или с кем-либо ещё из его окружения. На фоне этого, как отмечают инсайдеры, директор Ассоциации Аль-Бустан Самер Дарвиш был помещён под арест. Военное крыло этой организации, которое, как известно, находилось в зоне ответственности Махлуфа, было распущено. Инсайдеры утверждают, что президентский дворец преднамеренно «сочинил» несколько версий произошедшего, чтобы скрыть реальную причину как домашнего ареста богатейшего человека Сирии, так и санкций против его финансовых активов. Специально для этого были использованы социальные сети, которые тут же помогли дойти скандальной новости до иностранной прессы. Сообщение произвело большой эффект, потому что Махлуф считался правой рукой Асада из-за своей глубокой вовлечённости в финансовые дела Арабской Республики.
Распоряжения Асада касались передачи доли Махлуфа в телекоммуникационной компании Syriatel министерству связи. Под удар попали и другие активы брата президента. Одной из популярных версий конфликта между главой сирийского государства и его братом до этого была гипотеза, что Асаду понадобились дополнительные финансовые ресурсы для того, чтобы до осени этого года расплатиться по долгам с российской стороной. Авторы этой версии утверждали: Москва потребовала от Дамаска возвращения нескольких миллиардов долларов для того, чтобы профинансировать работу некоторых оборонных структур в Сирии. Россия, как известно, занимается крупными реформами в армии и разведывательных службах Арабской Республики. К Асаду, по этой версии, обращался лично министр обороны РФ Сергей Шойгу. После этого сирийский лидер якобы попытался связаться напрямую с Кремлём, где ему отказали в снисхождении. Эта гипотеза свидетельствовала в пользу того, что арест Махлуфа был вынужденной мерой.
Расследование вокруг ассоциации «Аль-Бустан» тем временем
Эти дела, естественно, вступают в противоречие с политикой сирийского режима, однако масштабы расследования показывают, что преследованиями «коррупционеров» Дамаск занимается очень избирательно. Дело Махлуфа и досье «Аль-Бустана» в действительности иллюстрируют, как можно в один момент покинуть ряды необходимых режиму людей и попасть в число неугодных.