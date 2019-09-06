Домашний арест, под которым находится один из самых богатейших людей Сирии — двоюродный брат сирийского президента Рами Махлуф, похоже, связан с боязнью сирийского лидера Башара Асада потерять свою власть. Местные источники говорят, что ограничительные меры против Махлуфа Асад принял, получив данные о том, что именно его российское руководство якобы рассматривает как потенциального президента в переходный период. Другие версии, по словам инсайдеров, были нужны президентскому дворцу для того, чтобы скрыть истинную причину произошедшего.

О том, что причина скандала вокруг Махлуфа связана с «русскими», сообщает региональная пресса. По этим данным, Асаду рассказали, что его двоюродный брат ведёт переговоры с российским военным командованием по поводу того, чтобы возглавить Сирию в переходный период. Этого процесса ожидают многие международные игроки, следящие за развитием ситуации. За время гражданской войны Асад стал слишком токсичной политической фигурой. Инсайдеры утверждают: информация о «сговоре» Маклуфа и россиян поступила в президентский дворец от руководства проиранских иррегулярных формирований — в частности, от местной «Хезболлы». Первоначально полученные данные вызвали суматоху в Дамаске, однако позже было принято решение ввести ограничительные меры против активов Махлуфа и его самого. Отмечается, что президентский дворец предпочитал вести обсуждение этого вопроса в условиях строгой конфиденциальности.

Поначалу Асад дал распоряжение разведывательным структурам не иметь дел с Махлуфом или с кем-либо ещё из его окружения. На фоне этого, как отмечают инсайдеры, директор Ассоциации Аль-Бустан Самер Дарвиш был помещён под арест. Военное крыло этой организации, которое, как известно, находилось в зоне ответственности Махлуфа, было распущено. Инсайдеры утверждают, что президентский дворец преднамеренно «сочинил» несколько версий произошедшего, чтобы скрыть реальную причину как домашнего ареста богатейшего человека Сирии, так и санкций против его финансовых активов. Специально для этого были использованы социальные сети, которые тут же помогли дойти скандальной новости до иностранной прессы. Сообщение произвело большой эффект, потому что Махлуф считался правой рукой Асада из-за своей глубокой вовлечённости в финансовые дела Арабской Республики.

Башар Асад Press Office of Head of Crimea/Global Look Press

Распоряжения Асада касались передачи доли Махлуфа в телекоммуникационной компании Syriatel министерству связи. Под удар попали и другие активы брата президента. Одной из популярных версий конфликта между главой сирийского государства и его братом до этого была гипотеза, что Асаду понадобились дополнительные финансовые ресурсы для того, чтобы до осени этого года расплатиться по долгам с российской стороной. Авторы этой версии утверждали: Москва потребовала от Дамаска возвращения нескольких миллиардов долларов для того, чтобы профинансировать работу некоторых оборонных структур в Сирии. Россия, как известно, занимается крупными реформами в армии и разведывательных службах Арабской Республики. К Асаду, по этой версии, обращался лично министр обороны РФ Сергей Шойгу. После этого сирийский лидер якобы попытался связаться напрямую с Кремлём, где ему отказали в снисхождении. Эта гипотеза свидетельствовала в пользу того, что арест Махлуфа был вынужденной мерой.

Расследование вокруг ассоциации «Аль-Бустан» тем временем продолжается . Ряд региональных источников утверждает, что фигура Махлуфа не связана с проблемами ассоциации. Скандал вокруг неё кроется, скорее, в причинах коррупционного характера. Источник издания Al-Modon утверждает, что Дарвиш и его формирования занимались торговлей с оппозиционными группировками в сельской местности Дамаска. «Аль-Бустан», по этой версии, продавал повстанцам боеприпасы и лекарства. Несмотря на то, что эта практика была широко распространена среди большинства офицеров сирийских правительственных войск, некоторые эпизоды расследуются только постфактум. Дарвиша обвинили в «коммерческих» отношениях с противниками сирийского правительства в Восточной Гуте, Барзе и Каламуне во время острого вооружённого противостояния.

Эти дела, естественно, вступают в противоречие с политикой сирийского режима, однако масштабы расследования показывают, что преследованиями «коррупционеров» Дамаск занимается очень избирательно. Дело Махлуфа и досье «Аль-Бустана» в действительности иллюстрируют, как можно в один момент покинуть ряды необходимых режиму людей и попасть в число неугодных.