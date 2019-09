О том, что причина скандала вокруг Махлуфа связана с «русскими», сообщает региональная пресса. По этим данным, Асаду рассказали, что его двоюродный брат ведёт переговоры с российским военным командованием по поводу того, чтобы возглавить Сирию в переходный период. Этого процесса ожидают многие международные игроки, следящие за развитием ситуации. За время гражданской войны Асад стал слишком токсичной политической фигурой. Инсайдеры утверждают: информация о «сговоре» Маклуфа и россиян поступила в президентский дворец от руководства проиранских иррегулярных формирований — в частности, от местной «Хезболлы». Первоначально полученные данные вызвали суматоху в Дамаске, однако позже было принято решение ввести ограничительные меры против активов Махлуфа и его самого. Отмечается, что президентский дворец предпочитал вести обсуждение этого вопроса в условиях строгой конфиденциальности.

Поначалу Асад дал распоряжение разведывательным структурам не иметь дел с Махлуфом или с кем-либо ещё из его окружения. На фоне этого, как отмечают инсайдеры, директор Ассоциации Аль-Бустан Самер Дарвиш был помещён под арест. Военное крыло этой организации, которое, как известно, находилось в зоне ответственности Махлуфа, было распущено. Инсайдеры утверждают, что президентский дворец преднамеренно «сочинил» несколько версий произошедшего, чтобы скрыть реальную причину как домашнего ареста богатейшего человека Сирии, так и санкций против его финансовых активов. Специально для этого были использованы социальные сети, которые тут же помогли дойти скандальной новости до иностранной прессы. Сообщение произвело большой эффект, потому что Махлуф считался правой рукой Асада из-за своей глубокой вовлечённости в финансовые дела Арабской Республики.

Башар Асад

Press Office of Head of Crimea/Global Look Press