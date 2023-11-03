Армия Израиля перестала предупреждать Россию об ударах по Сирии

Фото: Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) прекратила информировать российскую сторону о нанесении ударов по военным объектам в Сирии, сообщает информационное агентство Blooberg. По его данным, в Тель-Авиве опасаются того, что Сирия откроет второй фронт в палестино-израильском конфликте. В то же время в ООН считают, что конфликт уже распространился на территорию этого государства. В Минобороны России пока не прокомментировали данную информацию.

Распространение [конфликта] в Сирию — это не просто риск. Это уже началось, — заявил спецпосланник ООН в Сирии Гейр Педерсен.

Утверждается, что 30 октября израильская авиация нанесла удар по сирийской базе в южной провинции Дараа. При этом ЦАХАЛ не отправила уведомления России. По мнению аналитиков, подобные действия со стороны Тель-Авива могут осложнить отношения с Москвой.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров ранее назвал неприемлемыми участившиеся удары израильских ВВС по сирийской территории. Министр подчеркнул, что палестино-израилский конфликт не должен распространяться на другие страны Ближнего Востока. Также он заявил о попытке «внешних сил» сделать из Ближневосточного региона «арену для сведения геополитических счетов».