Лавров назвал неприемлемыми участившиеся авиаудары Израиля по Сирии

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что авиаудары армии Израиля по территории Сирийской Арабской Республики, участившиеся на фоне событий вокруг сектора Газа, неприемлемы. Во время телефонных переговоров с коллегой из Сирии Фейсалом Микдадом Лавров подчеркнул, что палестино-израильский конфликт не должен распространятся на другие страны Ближнего Востока.

Лавров указал на недопустимость распространения вооруженной эскалации на Сирию и другие страны региона. В связи с этим он отметил неприемлемость израильских авиаударов по территории САР, участившихся на фоне событий вокруг сектора Газа, — сообщили в МИД России.

Главы ведомства акцентировали внимание на опасных попытках внешних сил сделать из ближневосточного региона «арену для сведения геополитических счетов». Главы МИД России и Сирии также подчеркнули необходимость незамедлительно остановить кровопролитие в секторе Газа.

Ранее Лавров заявил, что уничтожение сектора Газа и изгнание оттуда двух миллионов жителей приведет к катастрофе, которая затянется на долгие десятилетия. По его словам, необходимо объявлять гуманитарные программы по спасению населения.