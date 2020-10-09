Анкара назвала заявление Макрона о переброске боевиков в Баку абсурдом

https://static.news.ru/photo/41182fb2-0a14-11eb-b529-fa163e074e61_660.jpg Мустафа Шентоп Фото: Ahmettemur/wikipedia.org

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп опроверг заявление президента Франции Эммануэля Макрона о переброске в Баку через Турцию боевиков из Сирии.

По мнению Шентопа, своими необоснованными претензиями Макрон заполняет пробел между своими желаниями и тем, что он реально может достичь в международной политике.

Я могу понять, почему он сделал такие заявления, но это не отменяет того факта, что они абсурдны, — сказал парламентарий.

Он, в свою очередь, обвинил Францию в причастности к привлечению «террористов Рабочей партии Курдистана для обучения армянских ополченцев». На его взгляд, такое развитие событий «не кажется невозможным», пишет РИА Новости.

Эммануэль Макрон 2 октября заявил, что согласно французским данным, 300 боевиков покинули Сирию, чтобы прибыть в Баку проездом через Газиантеп. Боевики были идентифицированы как участники террористической группировки в районе Алеппо.

Ранее Мустафа Шентоп сообщил, что парламент Турции может рассмотреть вопрос об отправке турецких военных в Азербайджан на фоне конфликта в Нагорном Карабахе, однако пока такой необходимости нет, писал NEWS.ru.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.