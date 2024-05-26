10 человек погибли и 30 получили травмы в ДТП на юге Турции

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По меньшей мере 10 человек погибли, 30 получили различные травмы в результате ДТП в провинции Мерсин на юге Турции, сообщает губернатор региона Али Хмза Пехливан, слова которого приводит телеканал TRT Haber. На трассе Мерсин — Адана вечером в воскресенье, 26 мая, столкнулись автобус, направлявшийся в город Диярбакыр на юго-востоке республики, и грузовик, который следовал по противоположной полосе.

Автострада полностью перекрыта для движения в обе стороны, полиция проводит расследование причин аварии. Одна из версий — нарушение правил обгона в условиях скользкой дороги.

До этого российские туристы попали в аварию во время трансфера по прилете из аэропорта Антальи в отели Аланьи. В результате пострадали 10 россиян, в числе которых были дети. Людей доставили в больницу.

Ранее администрация президента Чехии Петра Павла сообщила, что он был госпитализирован в Центральном военном госпитале в Праге. Известно, что глава республики получил травму при поездке на мотоцикле.

Также китайского туриста нашли в состоянии комы в московском отеле со смертельной дозой этилового спирта в крови. 42-летнего гостя российской столицы увезли в больницу, где констатировали тяжелое отравление. Его подключили к ИВЛ.