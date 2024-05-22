Турист из Китая впал в кому в московском отеле Mash: китайский турист впал в кому в московском отеле после выпитого алкоголя

Китайского туриста нашли в состоянии комы в московском отеле со смертельной дозой этилового спирта в крови, сообщает Telegram-канал Mash. 42-летнего гостя российской столицы увезли в больницу, где констатировали тяжелое отравление. Его подключили к ИВЛ, очистили организм и выписали со строгим запретом употреблять спиртное, говорится в публикации канала.

Ранее сообщалось о школьнице из Балашихи, которая отравилась алкоголем после его употребления с одноклассником. Школьники выпили несколько стаканов виски с колой и отправились на прогулку. Там девушка почувствовала себя плохо и начала терять сознание. Медики выявили у нее острое отравление алкоголем и сильную интоксикацию. После выздоровления с ней провели профилактическую беседу.

По словам врача-гастроэнтеролога Сергея Вялова, алкогольное отравление может иметь серьезные последствия для здоровья, поэтому важно знать, как его избежать. По его словам, чтобы избежать этого между приемами спиртных напитков следует пить воду и плотно есть, уточнил он.

Хирург Александр Умнов ранее рассказал о симптомах отравлении суррогатным алкоголем. По его словам, первые признаки появляются через четыре — восемь часов после употребления. Это могут быть тошнота, рвота, психическое и физическое возбуждение, тремор, боли в животе, головокружение, недомогание, судороги, заторможенность.