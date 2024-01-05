Врач рассказал, как избежать алкогольного отравления в новогодние праздники Врач Вялов: между приемами алкоголя следует пить воду, чтобы не было отравления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы избежать отравления алкоголем, между приемами спиртных напитков следует пить воду и плотно есть, сообщил NEWS.ru uастроэнтеролог Сергей Вялов. По его словам, алкогольное отравление может иметь серьезные последствия для здоровья, поэтому важно знать, как его избежать.

Во-первых, умеренность — ключевое понятие. Никогда не употребляйте алкоголь в больших количествах, особенно если не знаете о своей индивидуальной переносимости. Во-вторых, всегда ешьте перед тем, как пить алкоголь, — отметил эксперт.

Он объяснил, что пища в желудке может замедлить поглощение спиртного организмом, алкоголь не попадает в кровоток слишком быстро, что может помочь избежать передозировки. При этом предпочтительно есть белки и углеводы, которые предоставляют организму необходимые энергетические ресурсы, добавил Вялов.

В-третьих, пейте воду между приемами алкоголя. Вода помогает организму справляться с дегидратацией, которая может произойти при употреблении алкоголя. Употребляйте по одной чашке воды после каждого стакана алкоголя, — рекомендовал врач.

Вялов также рекомендовал во время застолья знать свои личные пределы и уметь вовремя остановиться. Если вы чувствуете, что уже потеряли контроль над собой или чувствуете себя нехорошо после употребления алкоголя, лучше отказаться от дальнейшего употребления, пояснил он.

Кроме того, важно планировать свои поездки домой заранее. Если планируете выпить алкоголь на вечеринке или в баре, следует убедиться, что есть возможность добраться до дома безопасным способом, заключил эксперт.

Ранее Вялов рассказал, что острые и жареные блюда в сочетании со спиртным могут вызвать изжогу, а также усилить похмелье на следующий день. Запивание алкоголя газированной водой приведет к обострению рефлюксной болезни, сказал врач. Кроме того, Вялов рекомендует избегать комбинации алкоголя с цитрусовыми. Это может привести к токсическому повреждению печени и усилить его.