Школьница из Балашихи отравилась после распития виски с одноклассником В Балашихе 11-классница попала в больницу с острым отравлением алкоголем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Школьница из Балашихи отравилась после распития алкогольного напитка с одноклассником. Друзья употребили несколько стаканов с колой, информирует Telegram-канал SHOT.

Автор публикации уточняет, что 17-летняя школьница утром зашла к своему однокласснику. Девушка в шутку предложила другу капельку, на что тот ответил, что у него есть «великолепный вискарь». Школьники выпили несколько стаканов напитка с колой, после чего решили отправиться гулять. Однако во время прогулки девушка почувствовала себя плохо, дыхание стало тяжелым. Выпившая школьница села на скамейку и начала терять сознание.

По данным канала, скорая помощь увезла пострадавшую в Филатовскую детскую больницу. Медики выявили у девушки острое отравление алкоголем и сильную интоксикацию.

После оказания помощи с пациенткой состоялась профилактическая беседа. В отношении школьницы был составлен административный протокол, в соответствии с которым ей грозит штраф до 1500 рублей.

В кадетском корпусе московской школы № 1566 ранее произошло массовое отравление детей. В числе заболевших оказались учащиеся вторых, четвертых и шестых классов. По словам родителей, дети вернулись из школы и потеряли аппетит, также у них появились боли в животе и рвота. Школьники, уточняют взрослые, ели сырники со сгущенкой и вареньем, суп, макароны и компот.