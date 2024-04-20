Стало известно о массовом отравлении детей в московской школе Mash: массовое отравление детей произошло в кадетском корпусе московской школы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Массовое отравление детей произошло в кадетском корпусе школы № 1566 в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, среди заболевших ученики вторых, четвертых и шестых классов.

Родители рассказали, что по возвращении из школы у детей пропал аппетит, начались боли в животе и рвота. Некоторые из них предположили, что школьники отравились или подхватили кишечную инфекцию после завтраков и обедов в учебном заведении. По словам взрослых, дети ели сырники со сгущенкой и вареньем, суп, макароны и компот. Комментариев о случившемся от руководства школы пока не поступало.

Ранее стало известно о госпитализации более 20 школьников из Белгорода, эвакуированных в детский лагерь «Солнечный» в Санкт-Петербурге. По данным городского комитета по здравоохранению, у пятерых детей диагностировали норовирус. Как выяснили в Роспотребнадзоре, инфицирование школьников не имеет отношения к условиям пребывания в лагере. Госпитализированные дети находятся в удовлетворительном состоянии.

Прокуратура Приморья ранее начала проверку в школе города Дальнегорска, где у четверых детей был выявлен туберкулез. Сотрудники ведомства также проверяют информацию о заболевании одного из работников столовой в учебном заведении. По факту произошедшего начато административное расследование.