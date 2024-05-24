Президента Чехии госпитализировали Президент Чехии Петр Павел получил травму при поездке на мотоцикле

Фото: Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петр Павел

Администрация президента Чехии Петра Павла сообщила в соцсети Twitter (X), что он был госпитализирован в Центральном военном госпитале в Праге. Известно, что глава республики получил травму при поездке на мотоцикле.

Президент республики получил травму при поездке на мотоцикле. Его ранения не являются серьезными, но из-за них требуется краткое наблюдение в Центральном военном госпитале, — говорится в публикации.

Полиция не собирается расследовать этот инцидент как ДТП, так как Павел получил повреждения на спортивной площадке для мотоциклистов. Более подробная информация о состоянии 63-летнего чешского президента будет представлена позже, пообещали власти.

Петр Павел является страстным поклонником мотоспорта и в свободное время с удовольствием ездит на байках. Медики позволяют ему это хобби, так как президент, экс-генерал армии, находится в прекрасной физической форме.

На Украине необходимо остановить боевые действия и начать переговоры о будущем страны, заявил Петр Павел в середине мая. Он назвал наивными мысли о том, что Киеву удастся вернуть себе занятые Россией территории.

По мнению сенатора РФ Сергея Цекова, Петр Павел был вынужден сменить позицию по Украине из-за успехов России в зоне специальной военной операции. До этого чешский президент мечтал о победе ВСУ, занимался поставкой снарядов и финансированием Киева, но в итоге понял, что эти действия не дают никакого результата, а Украина «проигрывает на всех фронтах».