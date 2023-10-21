Российские дети пострадали в дорожной аварии в Турции Mash: 10 российских туристов пострадали в ДТП в Турции

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Российские туристы попали в аварию во время трансфера по прилете из аэропорта Антальи в отели Аланьи, пишет Telegram-канал Mash. По его данным, пострадали 10 россиян, в числе которых были дети. Людей доставили в больницу.

Известно, что туристическую поездку организовало агентство «Пегас туристик». Один из пассажиров сообщил Mash, что на шоссе микроавтобус с туристами врезался в едущую впереди машину. Одна из туристок во время ДТП сломала руку, ее готовят к операции.

Минувшей ночью в Люберцах произошло массовое ДТП с участием семи автомобилей. Между собой столкнулись и легковые машины, и крупные грузовики. В результате травмы получил один из водителей, его госпитализировали.

Ранее стало известно, что член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Геннадий Емельянов попал в ДТП в Татарстане и доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и множественными переломами. Согласно информации Telegram-канала SHOT, авария произошла на трассе Чистополь — Нижнекамск. По предварительным данным, сенатор выполнял обгон на участке дороги, где этот маневр запрещен, и его машина столкнулась с поворачивавшим автомобилем Volkswagen. После удара внедорожник политика опрокинулся в кювет, а Емельянова выбросило из салона.