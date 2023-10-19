Российский сенатор попал в реанимацию после ДТП Сенатор Емельянов госпитализирован после ДТП в Татарстане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Геннадий Емельянов попал в ДТП в Татарстане и доставлен в реанимацию. По сведениям канала, у сенатора диагностированы закрытая черепно-мозговая травам, сотрясение мозга и множественные переломы.

Согласно информации канала, авария произошла на трассе Чистополь — Нижнекамск. По предварительным данным, сенатор выполнял обгон на участке дороге, где этот маневр запрещен, и его машина столкнулась с поворачивавшим автомобилем Volkswagen. В результате удара внедорожник политика опрокинулся в кювет, а сенатора при этом выбросило из салона.

Ранее певица Лада Дэнс рассказала, что до сих пор не оправилась после ДТП, в которое попала в августе. По словам артистки, она продолжает испытывать боль после перелома бедра, поэтому перед каждым выходом на сцену ей приходится ставить обезболивающие уколы.

ДТП с такси, в котором находилась певица, произошло в Подольске 5 августа. С места происшествия исполнительница была экстренно доставлена в больницу на вертолете. Медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму, травму бедра и ушибы. Артистка перенесла несколько операций.