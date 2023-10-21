Массовое ДТП с участием семи автомобилей произошло в Люберцах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовое ДТП с участием семи автомобилей произошло в Люберцах в ночь на 21 октября, сообщают «Известия». Издание отмечает, что между собой столкнулись и легковые машины, и крупные грузовики.

Очевидец рассказал изданию подробности произошедшей аварии.

Разговаривал с водителем КамАЗа, говорит, что ему колесо снесли, и его поволокло влево. Без колеса, соответственно. Вот он и остановился в тот грузовик, — пояснил свидетель ДТП.

По его словам, КамАЗ лишился колеса из-за легковой Vesta, которая оказалась на встречной полосе. В ДТП пострадал один из водителей, его госпитализировали.

Ранее в Домодедовском районе Подмосковья автомобиль Peugeot Boxer врезался в самосвал. В результате аварии водитель иномарки получил закрытую травму грудной клетки, его госпитализировали. Авария произошла на 197-м км Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Автомобили при столкновении двигались в попутном направлении.

Также сообщалось, что в Москве 37-летний водитель автомобиля «Мазда» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе трехлетнюю девочку, которая вместе с матерью переходила дорогу. Ребенка доставили в медучреждение.