Иномарка сбила трехлетнюю девочку на пешеходном переходе в Москве Водитель «Мазды» сбил трехлетнюю девочку на пешеходном переходе в Москве

Фото: t.me/moscowproc

В Москве 37-летний водитель автомобиля «Мазда» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе трехлетнюю девочку, которая вместе с матерью переходила дорогу. Ребенка доставили в медучреждение, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

На ул. 1-й Владимирской 37-летний водитель автомобиля «Мазда» совершил наезд на малолетнего ребенка, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении мамы. Трехлетняя девочка доставлена в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры Восточного административного округа контролируют процесс установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что женщина и ее восьмилетняя дочь получили травмы в результате дорожной аварии с участием мотоцикла в центре Ялты. Пострадавшие перебегали дорогу в неположенном месте.

Также стало известно, что в Домодедовском районе Московской области автомобиль Peugeot Boxer врезался в самосвал. В результате ДТП водитель иномарки получил закрытую травму грудной клетки, его госпитализировали.