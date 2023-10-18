Самосвал разнес в труху кабину иномарки в Подмосковье Под Домодедово один человек пострадал при столкновении иномарки с самосвалом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Домодедовском районе Подмосковья автомобиль Peugeot Boxer врезался в самосвал, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО». В результате аварии водитель иномарки получил закрытую травму грудной клетки, его госпитализировали. В Сети появились кадры с места ДТП.

По данным канала, авария произошла на 197-м км Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Домодедовском районе Подмосковья. Отмечается, что автомобили при столкновении двигались в попутном направлении.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате столкновения легкового автомобиля и поезда на железнодорожном переезде в Саратовской области. В аварии также пострадал женщина, которая была срочно доставлена в больницу.

15 октября джип на полной скорости врезался в легковую машину во время движения по проспекту Мира в Москве. В результате столкновения легковушка вспыхнула. На то, чтобы ее потушить, пожарным потребовалось восемь минут. Информации о пострадавших в результате ДТП не поступало.

До этого в Барнауле водитель легкового авто врезался в автобусную остановку. В результате аварии погиб 68-летний мужчина, есть пострадавшие.