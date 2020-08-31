Умер бывший участник группы Drones Майк Нога

https://static.news.ru/photo/db856992-eb8e-11ea-93c9-fa163e074e61_660.jpg Майк Нога Фото: Mike Noga/facebook.com

Умер австралийский музыкант Майк Нога. Ему было 42 года.

Об уходе Ноги из жизни сообщила его сестра в Facebook. Она не стала уточнять причину смерти.

Мы знаем, как много он и его музыка значили для многих из вас, и нет ничего, что мы могли бы вам сказать, чтобы облегчить боль, — написала она.

Артист был известен как барабанщик группы The Drones, с которой он записал пять альбомов. Он покинул коллектив в 2014 году.

Как писал NEWS.ru, барабанщик группы Metallica Ларс Ульрих огласил список своих любимых песен. В него вошли 26 композиций.