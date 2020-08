Умер бывший участник группы Drones Майк Нога

Фото: Mike Noga/facebook.com

Американский режиссёр Спайк Ли опубликовал свою версию клипа музыканта Майкла Джексона на песню They Don’t Care About Us. Композиция вышла в 1995 году и стала частью альбома HIStory: Past, Present and Future, Book I.

Ли использовал кадры из двух оригинальных версий клипа и добавил новые фрагменты. В одном из прошлых видео Джексон предстаёт в образе заключённого американской тюрьмы, а во втором выступает в толпе...