Умер бывший участник группы Drones Майк Нога

Умер австралийский музыкант Майк Нога. Ему было 42 года.
Об уходе Ноги из жизни
Мы знаем, как много он и его музыка значили для многих из вас, и нет ничего, что мы могли бы вам сказать, чтобы облегчить боль, — написала она.
Артист был известен как барабанщик группы The Drones, с которой он записал пять альбомов. Он покинул коллектив в 2014 году.
Как писал NEWS.ru, барабанщик группы Metallica Ларс Ульрих огласил список своих любимых песен. В него вошли 26 композиций.
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