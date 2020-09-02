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Умер басист Bay City Rollers Иэн Митчелл

15:59, 02 сентября 2020
Фото: David Liddle/Global Look Press

Умер британский музыкант Иэн Митчелл. Ему было 62 года.

Об уходе Митчелла из жизни сообщили его коллеги по группе Bay City Rollers в Facebook.

Артист в 17-летнем возрасте присоединился к группе в 1976 году и стал первым участником коллектива не из Шотландии. С басистом Bay City Rollers свой пятый альбом, получивший название Dedication.

Как писал NEWS.ru, американские музыканты Адам Хоровитц и Майкл Даймонд, известные как Ad-Rock и Mike D из группы Beastie Boys, снова объединились для записи музыки. Они приняли участие в работе над песней коллектива Public Enemy, которая войдёт в новый альбом под названием What You Gonna Do.

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