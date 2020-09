Умер басист Bay City Rollers Иэн Митчелл

https://static.news.ru/photo/0bf8e0f0-ed1e-11ea-b668-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Liddle/Global Look Press

Умер британский музыкант Иэн Митчелл. Ему было 62 года.

Об уходе Митчелла из жизни сообщили его коллеги по группе Bay City Rollers в Facebook.

Артист в 17-летнем возрасте присоединился к группе в 1976 году и стал первым участником коллектива не из Шотландии. С басистом Bay City Rollers свой пятый альбом, получивший название Dedication.

