Стали известны имена лауреатов программы «Русская музыка 2.0»

Американский рэпер Канье Уэст выпустил клип, посвящённый двум главным событиям, произошедшим в США в 2020 году: пандемии коронавируса и протестным акциям движения Black Lives Matter. Ролик сопровождает новую песню Wash Us In The Blood («Омой нас в крови»), которую артист записал вместе со своим протеже Трэвисом Скоттом.

В клипе Уэст показывает нарезку из новостной хроники и любительских видео, на которых афроамериканцы выходят на демонстрации против полицейской жестокости. Также на видео присутствуют кадры с людьми подключёнными к аппаратам...