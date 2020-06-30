Стали известны имена лауреатов программы «Русская музыка 2.0»

Девять авторов стали лауреатами программы «Русская музыка 2.0», направленной на развитие традиций отечественной композиторской школы и демонстрацию её лучших достижений. Имена объявила директор Aksenov Family Foundation и учредитель программы Виктория Кондрашова.
Гранты на создание произведений получат Марк Булошников, Дмитрий Бурцев, Олег Гудачёв, Дарья Звездина, Даниил Пильчен, Марина Полеухина, Алексей Сысоев, Борис Филановский и Александр Хубеев,
Изначально регламент программы подразумевал, что в шорт-листе будет восемь кандидатов. Но в ходе экспертных советов стало понятно, какой это сложный процесс, и мы пошли на исключительный шаг: в этом году у нас девять кандидатов, — заявила Кондрашова.
В международный экспертный совет по отбору авторов на получение грантов входили профессор Гаагской консерватории Яннис Кириакидес, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Сергей Невский и профессор Гарвардского университета Хая Черновин.
Как писал NEWS.ru, звукозаписывающая фирма «Мелодия» впервые выпустила ранее не издававшийся концерт российского, британского и израильского пианиста-виртуоза Евгения Кисина. Запись была сделана на «Декабрьских вечерах» в 1985 году.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен