Стали известны имена лауреатов программы «Русская музыка 2.0»

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Девять авторов стали лауреатами программы «Русская музыка 2.0», направленной на развитие традиций отечественной композиторской школы и демонстрацию её лучших достижений. Имена объявила директор Aksenov Family Foundation и учредитель программы Виктория Кондрашова.

Гранты на создание произведений получат Марк Булошников, Дмитрий Бурцев, Олег Гудачёв, Дарья Звездина, Даниил Пильчен, Марина Полеухина, Алексей Сысоев, Борис Филановский и Александр Хубеев, передаёт ТАСС. В шорт-листе также присутствовала Елена Рыкова, которая в итоге не стала лауреатом.

Изначально регламент программы подразумевал, что в шорт-листе будет восемь кандидатов. Но в ходе экспертных советов стало понятно, какой это сложный процесс, и мы пошли на исключительный шаг: в этом году у нас девять кандидатов, — заявила Кондрашова.

В международный экспертный совет по отбору авторов на получение грантов входили профессор Гаагской консерватории Яннис Кириакидес, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Сергей Невский и профессор Гарвардского университета Хая Черновин.

Как писал NEWS.ru, звукозаписывающая фирма «Мелодия» впервые выпустила ранее не издававшийся концерт российского, британского и израильского пианиста-виртуоза Евгения Кисина. Запись была сделана на «Декабрьских вечерах» в 1985 году.