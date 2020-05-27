Музыка

«Мелодия» выпустила не издававшийся концерт Евгения Кисина

11:56, 27 мая 2020
Евгений Кисин (архивное фото) Евгений Кисин (архивное фото) Фото: Александр Чумичев /ТАСС

Звукозаписывающая фирма «Мелодия» впервые выпустила ранее не издававшийся концерт российского, британского и израильского пианиста-виртуоза Евгения Кисина. Запись была сделана на «Декабрьских вечерах» в 1985 году.

Выступление было посвящено творчеству французско-польского композитора Фредерика Шопена, с исполнения произведений которого началась карьера Кисина, напоминает ТАСС. Пианист отыграл перед публикой, когда ему было 14 лет.

В 1985 году Святослав Рихтер пригласил юного пианиста выступить на фестивале «Декабрьские вечера» в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве, — рассказали в «Мелодии».

В апреле «Мелодия» выпустила инструментальные произведения композитора Александра Алябьева. Студия представила записи камерной, оркестровой и театральной музыки артиста, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях