«Мелодия» выпустила не издававшийся концерт Евгения Кисина

Звукозаписывающая фирма «Мелодия» впервые выпустила ранее не издававшийся концерт российского, британского и израильского пианиста-виртуоза Евгения Кисина. Запись была сделана на «Декабрьских вечерах» в 1985 году.
Выступление было посвящено творчеству французско-польского композитора Фредерика Шопена, с исполнения произведений которого началась карьера Кисина,
В 1985 году Святослав Рихтер пригласил юного пианиста выступить на фестивале «Декабрьские вечера» в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве, — рассказали в «Мелодии».
В апреле «Мелодия» выпустила инструментальные произведения композитора Александра Алябьева. Студия представила записи камерной, оркестровой и театральной музыки артиста, писал NEWS.ru.
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