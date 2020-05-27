«Мелодия» выпустила не издававшийся концерт Евгения Кисина

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Организаторы фестиваля «Дикая мята» опубликовали документальный фильм Music vs Covid-19 World Tour. Они поговорили со своими коллегами со всего мира и обсудили, что ждёт крупные музыкальные мероприятия в будущем, после окончания пандемии коронавируса.

Героями видео стали представители индустрии из России, Великобритании, Чехии, Испании и других стран. Они работают над проведением фестивалей, среди которых — Glastonbury, The Great Escape, Park Live и DMZ Peace...