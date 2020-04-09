Музыка

«Мелодия» выпустила диск инструментальных произведений Алябьева

13:27, 09 апреля 2020
Александр Алябьев Александр Алябьев Фото: Wikimedia

Звукозаписывающая фирма «Мелодия» выпустила инструментальные произведения композитора Александра Алябьева. Студия представила записи камерной, оркестровой и театральной музыки артиста.

На счету Алябьева более 450 сочинений, среди которых вокальные произведения, оперы, балет, увертюры и симфонии, напоминает ТАСС. Также он работал над камерными и фортепианными сочинениями.

Большинство записей впервые издаются на дисках: Скрипичная соната, Струнное трио ля минор и квартеты, Квинтет для духовых, вариации для скрипки с оркестром, увертюры к водевилям и сюита из балета «Волшебный барабан», — сообщили в компании.

Как писал NEWS.ru, «Мелодия» выпустила коллекцию всех струнных квартетов Людвига ван Бетховена в исполнении квартета его имени. Издание приурочено к 250-летию со дня рождения композитора.

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