«Мелодия» выпустила диск инструментальных произведений Алябьева

https://static.news.ru/photo/d19fc394-7a4d-11ea-8cc6-fa163e074e61_660.jpg Александр Алябьев Фото: Wikimedia

Звукозаписывающая фирма «Мелодия» выпустила инструментальные произведения композитора Александра Алябьева. Студия представила записи камерной, оркестровой и театральной музыки артиста.

На счету Алябьева более 450 сочинений, среди которых вокальные произведения, оперы, балет, увертюры и симфонии, напоминает ТАСС. Также он работал над камерными и фортепианными сочинениями.

Большинство записей впервые издаются на дисках: Скрипичная соната, Струнное трио ля минор и квартеты, Квинтет для духовых, вариации для скрипки с оркестром, увертюры к водевилям и сюита из балета «Волшебный барабан», — сообщили в компании.

Как писал NEWS.ru, «Мелодия» выпустила коллекцию всех струнных квартетов Людвига ван Бетховена в исполнении квартета его имени. Издание приурочено к 250-летию со дня рождения композитора.