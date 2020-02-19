https://static.news.ru/photo/54df49bc-52ff-11ea-9214-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rose Palmisano,/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Звукозаписывающая фирма «Мелодия» выпустила коллекцию всех струнных квартетов Людвига ван Бетховена в исполнении квартета его имени. Издание приурочено к 250-летию со дня рождения композитора.

Как отмечает ТАСС, записи были сделаны в период с 1969 по 1972 год. В Квартет имени Бетховена входили Дмитрий Цыганов на первой скрипке, Николай Забавников на второй скрипке, Фёдор Дружинин на альте и Сергей Ширинский на виолончели.

В начале 1970-х годов эта запись квартетов Бетховена стала ярким событием мировой «бетховенианы», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Коллектив существовал с 1923 по 1990 год. В 1925 году молодые музыканты исполнили квартет Бетховена, сочинение 131. После успешных гастролей в Германии артисты решились на запись полного цикла из 17 квартетов.

Как писал NEWS.ru, итальянские врачи выдвинули гипотезу, согласно которой немецкий композитор Людвиг ван Бетховен, потерявший слух в 1811 году, оглох из-за отравления свинцом.