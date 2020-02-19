Звукозаписывающая фирма «Мелодия» выпустила коллекцию всех струнных квартетов Людвига ван Бетховена в исполнении квартета его имени. Издание приурочено к 250-летию со дня рождения композитора.
Как
В начале 1970-х годов эта запись квартетов Бетховена стала ярким событием мировой «бетховенианы», — говорится в сообщении пресс-службы компании.
Коллектив существовал с 1923 по 1990 год. В 1925 году молодые музыканты исполнили квартет Бетховена, сочинение 131. После успешных гастролей в Германии артисты решились на запись полного цикла из 17 квартетов.
Как писал NEWS.ru, итальянские врачи выдвинули гипотезу, согласно которой немецкий композитор Людвиг ван Бетховен, потерявший слух в 1811 году, оглох из-за отравления свинцом.
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