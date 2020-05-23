Совфед предложил налоговые льготы музыкантам и продюсерам

https://static.news.ru/photo/56c39a00-9cfe-11ea-8ef0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации предложил разработать меры поддержки музыкальной индустрии, среди прочего освободив исполнителей, авторов и издателей от НДС.

По информации РИА Новости, помощь музыкантам оказалась в перечне мероприятий по совершенствованию законодательства в условиях мировой пандемии коронавируса как одна из мер «по обеспечению функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы».

Сенаторы задумались над тем, чтобы освободить участников сделок по авторским и другим смежным правам от уплаты налога на добавленную стоимость.

Как писал NEWS.ru, 22 мая продюсер Иосиф Пригожин заявил, что многие российские артисты «оказались в чудовищной ситуации», лишившись большой доли заработков, а «первая десятка самых популярных и востребованных звёзд» практически бедствуют.