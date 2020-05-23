Совфед предложил налоговые льготы музыкантам и продюсерам

Совет Федерации предложил разработать меры поддержки музыкальной индустрии, среди прочего освободив исполнителей, авторов и издателей от НДС.
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Сенаторы задумались над тем, чтобы освободить участников сделок по авторским и другим смежным правам от уплаты налога на добавленную стоимость.
Как писал NEWS.ru, 22 мая продюсер Иосиф Пригожин заявил, что многие российские артисты «оказались в чудовищной ситуации», лишившись большой доли заработков, а «первая десятка самых популярных и востребованных звёзд» практически бедствуют.
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