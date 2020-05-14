Slipknot отменили летний тур и свой фестиваль из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/df7dcc36-95c3-11ea-b574-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vedran Galijas via www.imago-ima /Global Look Press

Американская группа Slipknot отменил летние концерты и свой музыкальный фестиваль из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Коллектив должен был дать 15 выступлений, три из которых — в рамках собственного фестиваля Knotfest, который был запланирован в Северной Америке, Великобритании и Испании. О том, что мероприятия не состоятся, группа сообщила в соцсетях.

Коллектив с нетерпением ждёт, когда снова сможет выступить перед фанами, и сделает это, когда безопасность каждого будет гарантирована, — написали артисты.

Как писал NEWS.ru, американская группа The Black Keys отменила все концерты, запланированные на лето. Решение связано с запретами на массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса.