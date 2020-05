The Black Keys отменили летний тур из-за коронавируса

Тур, состоящий из 36 дат, должен был начаться 7 июля в Сиэтле и закончиться в Джексонвилле 6 сентября, отмечает Billboard. Об отмене артисты сообщили в Twitter.

We are very disappointed to let you know the US Let's Rock’ Summer tour is no longer happening. We were looking forward to seeing you all out there, but the health and safety of our fans and crew has to take priority. We hope to see you all soon. Please stay safe!