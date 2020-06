Продажи песен Rage Against The Machine возросли на фоне протестов в США

https://static.news.ru/photo/fb750562-b23d-11ea-9119-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Песни американской группы Rage Against The Machine приобрели новую популярность на фоне протестов в США, которые начались в конце мая после того, как в штате Миннесота был убит афроамериканец Джордж Флойд во время полицейского задержания.

В начале июня спрос на треки коллектива подскочил на 62%. 11 июня был зафиксировано 11,1 млн стримов композиций в США, приведя к росту в 15%, сообщает Billborad со ссылкой на данные Nielsen Music/MRC Data.

Кроме того, сейчас в чарте Billboard Top-50 закрепился каталог сольной музыки гитариста коллектива Тома Морелло. Артист занимает 22-е место.

Rage Against The Machine известна как группа, посвятившая своё творчество песням на политические темы. В текстах артисты поднимают вопросы социального неравенства, проблеме иммигрантов в США, международных конфликтов, в которых страна принимает участие и расовых различий.

Ранее участники Rage Against The Machine заявили, что переносит назначенные концертные даты из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Группа планировала совместный тур с рэп-дуэтом Run The Jewels.