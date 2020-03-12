https://static.news.ru/photo/97075458-6504-11ea-aa17-fa163e074e61_660.jpg Тим Коммерфорд Фото: Om1/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская группа Rage Against The Machine заявила, что переносит назначенные концертные даты в связи с объявленной пандемией гриппа. Группа планировала совместный тур с рэп-дуэтом Run The Jewels.

Rage Against The Machine перенесли первую часть тура, которая должна была начаться 26 марта и пройти в городах США и Канады. Всего у артистов было запланировано 17 дат.

Из-за нынешней вспышки и запрета на публичные собрания мы откладываем первую часть нашего тура с Run The Jewels. Безопасность и здоровье тех, кто приходит на наши концерты, имеют для нас первостепенное значение, — говорится в Instagram коллектива.

Группа Rage Against The Machine была основана в 1991 году и просуществовала до 2000 года. В 2007–2011 годах музыканты снова собрались вместе для концертов, и в 2019 году коллектив воссоединился во второй раз.