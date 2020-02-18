Исландская виолончелитска и композитор Хильдур Гуднадоттир выступит в Москве. Концерт пройдёт 28 апреля на «Винзаводе».
Гуднадоттир сыграет живую версию саундтрека к сериалу «Чернобыль» канал HBO, за которые она стала обладательницей премии «Грэмми» и «Эмми»,
Артистка в 2020 году также выиграла статуэтки «Оскара» и «Золотого глобуса» за саундтрек к фильму «Джокер» американского режиссёра Тодда Филлипса.
Как писал NEWS.ru, американский музыкант Камаси Вашингтон приедет в Россию с двумя концертами. Мероприятия пройдут летом.
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