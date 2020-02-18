https://static.news.ru/photo/0b8cafba-523d-11ea-84a6-fa163e074e61_660.jpg Хильдур Гуднадоттир Фото: AMPAS/Keystone Press Agency/Global Look Press

Исландская виолончелитска и композитор Хильдур Гуднадоттир выступит в Москве. Концерт пройдёт 28 апреля на «Винзаводе».

Гуднадоттир сыграет живую версию саундтрека к сериалу «Чернобыль» канал HBO, за которые она стала обладательницей премии «Грэмми» и «Эмми», сообщает «Афиша Daily».

Артистка в 2020 году также выиграла статуэтки «Оскара» и «Золотого глобуса» за саундтрек к фильму «Джокер» американского режиссёра Тодда Филлипса.

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