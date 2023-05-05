Оголившая ягодицы на могиле солиста «КиШ» извинилась, но не перед всеми Фанатка «Короля и Шута» извинилась перед родными Горшенева за непристойный снимок на его могиле

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Фанатка «Короля и Шута» Алевтина извинилась перед семьей погибшего солиста группы Михаила Горшенева за фотографию с оголенными ягодицами на могиле музыканта, передает Telegram-канал SHOT. При этом девушка отказалась приносить извинения другим фанатам, которые затравили ее за откровенный снимок. Ранее вдова Горшенева написала заявление в полицию об осквернении могилы, после чего героиня снимка сбежала в Литву.

Теперь я понимаю, особенно со слов его жены, что своим поведением я осквернила это место, что для них, для его семьи и жены, это огромная утрата, и приношу свои извинения перед ними. Но я не приношу свои извинения перед этой кучей фанатов агрессивных, которые на меня «заагрились» (обозлились. — NEWS.ru) за вот эти вот действия, — сказала девушка.

Алевтина призналась, что до недавнего момента не видела в откровенном фото ничего выходящего за рамки приличного. По ее словам, таким образом она лишь хотела отдать дань уважения культуре панк-рокеров. Девушка также утверждала, что на ней были шорты, а не трусы.

Вдова Горшенева ранее рассказала, что была поражена, когда поклонники «Короля и Шута» прислали ей фотографии девушки с розовыми волосами, которая снялась на могиле ее мужа «с голым задом» и букетом гвоздик. Она посчитала это оскорблением памяти умершего и написала заявление в полицию. По данным SHOT, девушка, позировавшая на фото, является гражданкой Белоруссии, известно, что она занимается маникюром.