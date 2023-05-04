Вдова Горшенева требует наказать девушку, станцевавшую на могиле в стрингах Вдова солиста «Короля и Шута» пожаловалась в МВД на девушку с голым задом у могилы мужа

Фото: Anton Belitsky/Russian Look//Global Look Pres

Михаил Горшенев

Вдова солиста группы «Король и Шут» Михаила Горшенева Ольга написала заявление в полицию в связи с осквернением могилы ее супруга, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». Ее возмутили кадры, на которых девушка с розовыми волосами и в розовой шубе позирует с обнаженными ягодицами у надгробного памятника артиста.

Мне поклонники прислали эти фотографии, это видео. Я была поражена, что первый раз за десять лет у нас такие инциденты. Гламурные какие-то девочки приходят и с голым задом танцуют на могиле моего мужа. Я написала в полицию заявление. Я считаю, что это оскорбление могилы умершего, — рассказала Горшенева.

Telegram-канал SHOT сообщает, что девушка с фотоснимков — гражданка Белоруссии по имени Алевтина, которая занимается маникюром. По данным канала, она уже покинула Россию из-за сообщений о возможности уголовного преследования. Также известно, что для бегства она выбрала не родную страну.

Ранее стало известно, что жилетка солиста группы «Король и Шут» Андрея Князева, пропавшая с выставки на московском «Винзаводе», нашлась у 66-летнего поклонника панк-культуры Александра Лазаревича. Полиция вышла на него 2 мая. Поскольку жилет солиста оценивается в миллион рублей, мужчина рискует столкнуться с обвинением в краже в особо крупном размере. Максимальный срок наказания по этой статье составляет шесть лет.