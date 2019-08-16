Сегодня, 17 августа, легендарному советскому, азербайджанскому и российскому певцу, композитору, народному артисту СССР Муслиму Магомаеву исполнилось бы 77 лет.
Будущий Орфей Советского Союза родился в Баку в музыкальной семье. Известность к нему пришла в 19 лет после выступления на VIII Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Хельсинки, где он исполнил песню «Бухенвальдский набат». Артистическая жизнь Магомаева была очень насыщенной: стажировка в миланском театре «Ла Скала», сольные концерты, зарубежные гастроли, приглашение в труппу Большого театра (которое, к слову, он не принял, так как не хотел ограничиваться только оперной сценой).
В 60-е годы его популярность была просто огромной — на радиостанциях его песни, которых в репертуаре певца было более 600, заказывали чаще других. Магомаев был самым молодым народным артистом СССР — высокое звание он получил в 1963 году, в 31 год.
Муслим Магомаев также известен как композитор, в том числе музыки к кинофильмам и театральным постановкам, а также как актёр.
Он умер 25 октября 2008 года в возрасте 66 лет. В 2011 году в Вознесенском переулке в Москве, рядом со зданием посольства Азербайджана, был открыт памятник великому певцу.
Муслим Магомаев, 1983 год
Виталий Созинов/Фотохроника ТАСС
Муслим Магомаев выступает в Кремлёвском Дворце съездов, 1964 год
Н. Ситников/Фотохроника ТАСС
Поют Тамара Синявская и Муслим Магомаев, 1974 год
С. Герасимов/Фотохроника ТАСС
Съёмки художественного фильма «Низами» киностудии «Азербайджанфильм». Низами — народный артист СССР Муслим Магомаев
А. Тавакалов/РИА Новости
Муслим Магомаев выступает на Международном фестивале песни в Сочи
Олег Макаров/РИА Новости
Поэт Роберт Рождественский (слева), композитор Арно Бабаджанян (в центре) и певец Муслим Магомаев (справа) принимают участие в телевизионной съёмке
Рыбаков/РИА Новости
Муслим Магомаев
Николай Малышев/ТАСС
Муслим Магомаев
Борис Елин/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля вручает государственные награды Российской Федерации. Певец Муслим Магомаев удостоен ордена Почёта
Владимир Родионов/РИА Новости
У дома в Леонтьевском переулке, где жил Муслим Магомаев
Илья Питалев/РИА Новости