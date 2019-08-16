Сегодня, 17 августа, легендарному советскому, азербайджанскому и российскому певцу, композитору, народному артисту СССР Муслиму Магомаеву исполнилось бы 77 лет.

Будущий Орфей Советского Союза родился в Баку в музыкальной семье. Известность к нему пришла в 19 лет после выступления на VIII Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Хельсинки, где он исполнил песню «Бухенвальдский набат». Артистическая жизнь Магомаева была очень насыщенной: стажировка в миланском театре «Ла Скала», сольные концерты, зарубежные гастроли, приглашение в труппу Большого театра (которое, к слову, он не принял, так как не хотел ограничиваться только оперной сценой).

В 60-е годы его популярность была просто огромной — на радиостанциях его песни, которых в репертуаре певца было более 600, заказывали чаще других. Магомаев был самым молодым народным артистом СССР — высокое звание он получил в 1963 году, в 31 год.

Муслим Магомаев также известен как композитор, в том числе музыки к кинофильмам и театральным постановкам, а также как актёр.

Он умер 25 октября 2008 года в возрасте 66 лет. В 2011 году в Вознесенском переулке в Москве, рядом со зданием посольства Азербайджана, был открыт памятник великому певцу.