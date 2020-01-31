Российский музыкант и фронтмен группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев объяснил, почему решил стать доверенным лицом мэра Москвы Сергея Собянина.
Мазаев заявил, что преследовал интересы донести до правительства идеи о том, какие улучшения нужны столице.
Я считаю, что просто должен быть там рядом хоть один человек с моим взглядом на вещи. Я не ура-патриот, для меня патриотизм — это достижение наивысших результатов, — сказал артист.
Отвечая на вопрос о том, что он думает об осенних протестах в Москве, певец заявил, что сочувствует тем, кто пострадал, и он «вообще категорически против любого вида насилия».
В 2019 году Сергей Мазаев отметил 60-летие, а его группе «Моральный кодекс» исполнилось 30 лет, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен