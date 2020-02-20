Американская певица Элизабет Грант, известная как Лана Дель Рей, отменила свой тур в Европе. Она объяснила, что не может петь из-за болезни.
О том, будет ли тур перенесён, не сообщается,
Простите, что приходится подводить всех в последнюю минуту, но из-за неожиданной болезни я полностью потеряла способность петь, — говорится в официальном обращении певицы.
Артистка пояснила, что врачи прописали ей четыре недели покоя.
Как писал NEWS.ru, Лана Дель Рей призналась на красной дорожке музыкальной премии «Грэмми», что её платье — из супермаркета.
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