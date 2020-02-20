https://static.news.ru/photo/a04355ce-53db-11ea-9524-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rishi Deka/Global Look Press

Американская певица Элизабет Грант, известная как Лана Дель Рей, отменила свой тур в Европе. Она объяснила, что не может петь из-за болезни.

О том, будет ли тур перенесён, не сообщается, передаёт Би-би-си. Гастроли должны были начаться 21 февраля в Амстердаме.

Простите, что приходится подводить всех в последнюю минуту, но из-за неожиданной болезни я полностью потеряла способность петь, — говорится в официальном обращении певицы.

Артистка пояснила, что врачи прописали ей четыре недели покоя.

Как писал NEWS.ru, Лана Дель Рей призналась на красной дорожке музыкальной премии «Грэмми», что её платье — из супермаркета.