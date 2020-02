Фото: Rishi Deka/Global Look Press

Видео норвежской группы A-ha на песню Take On Me набрало миллиард просмотров на YouTube. Трек является главным хитом коллектива.

Видео на композицию 1985 года было опубликовано на хостинге в 2010 году. Режиссёром ролика выступил Стив Бэррон. Коллектив A-ha был образован в 1982 году музыкантами Полом Воктором-Савоем, Магне Фурухольменом и...