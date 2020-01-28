Американская певица Элизабет Грант, известная как Лана Дель Рей, призналась на красной дорожке музыкальной премии «Грэмми», что её платье — из супермаркета.
Во время мероприятия к Дель Рей обратились репортёры Entertainment Tonight и спросили наряд какого дизайнера она предпочла для появления на торжественном вечере.
У меня изначально было другое платье. А потом мы с моим бойфрендом отправились в супермаркет, чтобы купить ему ремень, и я увидела это и просто влюбилась. Так что это наряд, выбранный в последнюю минуту, — рассказала артистка.
Исполнительница
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен