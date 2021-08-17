Красноярский депутат зачитал трек Моргенштерна на заседании горсовета

Депутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков зачитал на заседании трек Моргенштерна, чтобы доказать коллегам: концерт рэпера надо запретить. Telegram-канал «Подъём» передал позицию депутата. Видео заседания уже разлетелось по социальным сетям и Telegram-каналам.

Мы все возможные меры предпринимаем, чтобы эта ***** (нехороший человек. — NEWS.ru) не демонстрировала нашим детям свои способности. Коллеги меня поддержали, все члены комиссии до одного, и мы приняли протокольное решение, которое было мною предложено, — сказал Дюков.

На заседании он процитировал строчки из песни Моргенштерна «Новая волна», а также его совместного трека с Элджеем «Lollipop».

Про наркотики вот тут. Lolli-lollipop, ещё раз drug, ещё один drug. «Драг» — это наркотики. Ну, как бы интересно, — отметил депутат коллегам.

До этого Дюков уже высказывался за отмену концерта Моргенштерна в Красноярске — об этом изначально попросили родители школьников. Они пожаловались на пропаганду наркотиков в треках рэпера. В этот раз депутат призвал коллег обратиться к главе города и губернатору с просьбой всё-таки действительно отменить концерт, а также запретить лицам, осужденным за пропаганду ЛГБТ, наркотиков и унижение личности, выступления во всех учреждениях края.

Помимо этого, он рекомендовал площадкам отказаться от работы с Моргенштерном, а в случае проведения строго следить за возрастным цензом 18+.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон «честно» высказался о решении местного Минкульта запретить Моргенштерну. Шоумен назвал действия ведомства непонятными и объяснил, почему лично он хорошо относится к исполнителю.