Краймбрери, Kid Cudi и возвращение Оксимирона: музыкальные новинки недели

Прошедшая музыкальная неделя порадовала всех любителей хип-хопа. Вышел альбом Оксимирона «Красота и уродство», вызвавший большой ажиотаж. В обзоре новинок недели в социальной сети «ВКонтакте» и другие события: Мари Краймбрери с новым треком, фит Арианы Гранде и Kid Cudi, песни NILETTO, T-Fest, группы НЕДРЫ. NEWS.ru подробно рассказывает о музыкальных новинках на основе обзоров ВК.

Оксимирон — «Нон-фикшн»

1 декабря рэп-исполнитель Оксимирон сдержал своё обещание и представил фанатам новый альбом «Красота и уродство». Со времён выхода пластинки «Горгород» это первый крупный релиз рэпера. За час альбом набрал миллион прослушиваний на стриминговых сервисах и попал в топ обсуждений в Twitter.

В представленных треках есть множество отсылок к событиям и известным личностям. В том числе — к политологу и блогеру Екатерине Шульман в треке «Агент». Рэпер назвал Шульман «сексапильной милфой» и вызвал настоящий взрыв в Сети. Кроме того, «Красота и уродство» затрагивает политическую ситуацию в России, тему «иноагентов» и «запрещённых организаций».

Трек «Нон-фикшн» из альбома попал в обзор новинок ВК. Всего на пластинке 22 трека. После релиза «Красота и уродство» Оксимирон также анонсировал концерты в Санкт-Петербурге и Москве. Они пройдут в марте 2022 года.

Мари Краймбрери — «Глупая»

Певица Мари Краймбрери представила новый трек «Глупая», который также оказался в обзоре новинок ВК. Девушка поёт о неудачных отношениях с мужчиной, называя себя «глупой женщиной» и оценивая своё поведение со стороны.

В многочисленных интервью Краймбрери часто рассказывала, что творчество отражает её личные истории.

Была бы не дурой — не выбрала бы тебя. Была бы я мудрой, как Будда или Солон, не стало б паскудно от того, что не звонит телефон, — поёт певица в новом треке.

Ариана Гранде и Kid Cudi — Just Look Up

Американская певица Ариана Гранде и рэпер Kid Cudi представили совместный трек Just Look Up. Песня будет звучать в комедии «Не смотрите наверх», где в эпизодической роли снялась Гранде.

В треке описываются отношения двух людей, оказавшихся перед лицом апокалипсиса. Композитором стал Николас Бриттел, работавший над «Наследниками».

Официальный трейлер фильма «Не смотрите наверх» представили в ноябре. В фильме примут участие Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Мерил Стрип и Джона Хилл. Сюжет развернётся вокруг приближающейся к Земле кометы.