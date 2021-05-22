Niletto выиграл премию RU.TV за песню «Любимка»

https://static.news.ru/photo/89af28be-bb4b-11eb-a151-96000091f725_660.jpg Niletto Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Данил Прытков, больше известный под псевдонимом Niletto, выиграл престижную премию RU.TV в номинации «Лучший старт». Он взял награду за песню «Любимка», о чём сообщил своим фанатам в Instagram.

Две вот таких блестящих прикольных штучки мы забрали. Это всё люди, которые слушают и любят наши песни. RU.TV, спасибо! Спасибо каждому, кто болел и голосовал за нас. Мы всё делали на фристайле. Всех любим, обнимаем. Делаем круто, идём дальше, — написал музыкант в своём микроблоге.

Музыкальный канал также выбрал лучший дуэт — это Миша Марвин и Ханна с композицией «Французский поцелуй». Лучшей группой года по версии телеканала стала Artik&Asti. А вот главным музыкальным блогером объявлен бывший бойфренд Ольги Бузовой Дава.

В номинации «Лучший певец» победил Дима Билан, лучшей певицей признана Zivert, лучшим хип-хоп проектом признан Мот.

Как сообщалось ранее, российский рэпер Niletto перенёс концерт в Казани после стрельбы в местной школе, рассказала менеджер музыканта Ирина Щербинская. Шоу может состояться летом.