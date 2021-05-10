Niletto перенёс выступление в Казани после стрельбы в школе

https://static.news.ru/photo/5ae2ba08-b242-11eb-af41-96000091f725_660.jpg Рэпер Niletto Фото: vk.com/niletto

Российский рэпер Niletto перенёс концерт в Казани после стрельбы в местной школе, рассказала «Газете.Ru» менеджер музыканта Ирина Щербинская. Шоу может состояться летом.

Конечно же, мы отменили концерт и перенесём его, скорее всего, на июнь, — отметила представитель звезды.

Юморист Илья Соболев тоже планировал посетить Казань на этой неделе, но после произошедшего судьба выступления остаётся неизвестной.

Я-то человек маленький. Это всё делают организаторы. Я вообще не знаю, что уместно, а что неуместно. Я думаю, что это всё ужасно. Шуток про школу у меня нет, про убийства тоже, — рассказал комик.

Нападение на гимназию № 175 в Казани произошло утром 11 мая. По данным руководителя пресс-службы главы региона Лилии Галимовой, погибли восемь человек, в том числе учительница. По словам самого Рустама Минниханова, среди жертв — три девочки и четыре мальчика. Ещё 21 человек, среди которых трое взрослых, госпитализированы. Некоторые получили травмы, выпрыгивая во время стрельбы из окон. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.