Пиар-директор Краймбрери отреагировал на скандал с Лободой из-за ванны

https://static.news.ru/photo/395b048c-3d6f-11eb-ae0b-fa163e074e61_660.jpg Мари Краймбрери

Пиар-директор певицы Мари Краймбрери Денис Орлов прокомментировал скандал, который возник на «Золотом граммофоне» с певицей Светланой Лободой. Оказалось, что номера артисток были очень похожи: в них в качестве реквизита используется ванна, после этого Лобода покинула мероприятие.

О скандале мы узнали постфактум. Ванна используется у нас в номере уже год, что собственно, логично, потому что песня называется «Пряталась в ванной», — рассказал Орлов журналистам StarHit.

Он пояснил, что конфликт можно было уладить без широкой огласки.

Лобода считает, что в произошедшем виноват человеческий фактор. По её словам, вместо подготовки высококлассного продукта люди сводят личные счёты и распространяют лживую информацию.

Директор Лободы Нателла Крапивина объяснила, что певица была не против, что у Краймбрери во время выступления также используется ванна. Проблема была в том, что номера шли друг за другом и организаторы не согласились разнести их по времени. Именно это вызвало возмущение артистки и она покинула мероприятие.

Позже продюсер Иосиф Пригожин посочувствовал поклонникам украинской певицы. Он подчеркнул, что нет никакой разницы сколько раз появится перед публикой один и тот же реквизит, ведь важно, что каждый номер носит индивидуальный характер. Пригожин считает, что случившееся на премии не является поводом для конфликта, он призвал исполнителей в подобных случаях искать компромисс.

Как писал NEWS.ru, после скандала Лобода показала своим поклонникам видеозапись выступления с ванной, который она готовила две недели. Видео было снято во время одной из репетиций.

Примечательно, что обе участвующие в скандале певицы являются украинками. Краймбрери (настоящее имя Марина Жадан) родилась в Кривом Роге, а Лобода — в Киеве.