«Само совершенство»: Ариана Гранде показала фото с тайной свадьбы

Фото: arianagrande/instagram.com

Анастасия Андреева NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Актёр, комик и режиссёр Крис Рок рассказал, что стал жертвой издевательств, когда учился в школе для белых, пишет Telegraph Magazine.

По его словам, после пережитого ему приходится по семь часов в неделю проводить с психоаналитиком, чтобы избавиться от детской психологической травмы. Успех в жизни не может зачеркнуть эту травму. Во...