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Шоу-бизнес

«Само совершенство»: Ариана Гранде показала фото с тайной свадьбы

09:55, 27 мая 2021
Ариана Гранде Ариана Гранде Фото: arianagrande/instagram.com

Певица Ариана Гранде, которая недавно сыграла тайную свадьбу с агентом по элитной недвижимости, поделилась в Instagram серией снимков с прошедшего торжества. Многие поклонники отметили, что звезда — «само совершенство».

На кадрах артистка во всей красе показывает атласное минималистичное платье с открытой спиной от Vera Wang. Образ дополнила фата с бантом, фирменный высокий хвост и длинные стрелки. За 14 минут пост собрал более миллиона лайков.

Самая красивая невеста, — отметил в комментариях телеканал MTV.

Звёзды и фанаты пожелали молодожёнам счастья, любви и долгой жизни.

Ранее сообщалось, что Ариана Гранде втихую вышла замуж. Церемония бракосочетания состоялась 15 мая. Избранником звезды стал агент по недвижимости Далтон Гомес. Свадьба прошла в родном городе артистки Монтесито, штат Калифорния. На церемонии присутствовали только самые близкие.

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