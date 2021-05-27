«Само совершенство»: Ариана Гранде показала фото с тайной свадьбы

Певица Ариана Гранде, которая недавно сыграла тайную свадьбу с агентом по элитной недвижимости, поделилась в Instagram серией снимков с прошедшего торжества. Многие поклонники отметили, что звезда — «само совершенство».
На кадрах артистка во всей красе показывает атласное минималистичное платье с открытой спиной от Vera Wang. Образ дополнила фата с бантом, фирменный высокий хвост и длинные стрелки. За 14 минут пост собрал более миллиона лайков.
Ранее сообщалось, что Ариана Гранде втихую вышла замуж. Церемония бракосочетания состоялась 15 мая. Избранником звезды стал агент по недвижимости Далтон Гомес. Свадьба прошла в родном городе артистки Монтесито, штат Калифорния. На церемонии присутствовали только самые близкие.