Группа Cream Soda представила впервые созданный нейросетью видеоклип

https://static.news.ru/photo/7dcf049a-a41e-11eb-80a1-96000091f725_660.jpg Фото: CREAM SODA/youtube.com

Музыканты группы Cream Soda создали видеоклип к своей песне с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Как пишет Vogue, такой эксперимент стал первым в мировой музыкальной индустрии.

Как объяснил участник группы Дима Нова, для создания видеоклипа необходимо загрузить в нейросеть текст, она его распознает и переведёт в визуал, в картинки. При этом угадать, какую именно картинку захочет использовать искусственный интеллект совершенно невозможно.

Это была настоящая русская рулетка. Мы не понимали, каким клип визуально получится в итоге. Самому выбрать картинку под слово нельзя, всё делает нейросеть, настоящий сюрприз, — рассказал исполнитель.

Музыканты также признались, что они сами до конца не понимают, как это всё работает. От этого, по их словам, процесс и результат ещё интереснее. Кроме этого, созданный ИИ клип каждый раз воспринимается по-разному, в зависимости от настроения.

Иногда, когда настроение не очень, мне он кажется мрачноватым. Когда настроение хорошее, совсем другие впечатления, — сказал Нова.

Видеоклип группа опубликовала на своём YouTube-канале.

Ранее певец Юрий Лоза назвал условия, при которых позволит искусственному интеллекту и нейросетям перепеть песню «Плот» в рекламных целях. В самих технологиях он не видит ничего плохого, однако всё зависит от окраски и контекста. По словам музыканта, ему предлагали предоставить свой хит для смешного рекламного ролика. Однако он отказался, потому что считает свою песню серьёзной.