Фестиваль Flow отменили из‑за коронавируса

Музыкальный фестиваль Flow, проходящий в Финляндии, отменили из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
О том, что мероприятие не состоится, организаторы
К сожалению, сейчас стало понятно, что активная подготовка такого большого события как Flow Festival, который должен состояться всего через несколько месяцев, небезопасна, — говорится в сообщении.
Организаторы выразили надежду на то, что смогут увидеть гостей в августе 2021 года.
Как писал NEWS.ru, в Великобритании отменили музыкальный фестиваль Гластонбери. Решение было принято в связи с опасениями по поводу распространения коронавируса.
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