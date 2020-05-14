Музыка

Фестиваль Flow отменили из‑за коронавируса

13:33, 14 мая 2020
Фото: FlowFestival/facebook.com

Музыкальный фестиваль Flow, проходящий в Финляндии, отменили из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

О том, что мероприятие не состоится, организаторы сообщили на сайте. Фестиваль должен был пройти с 13 по 15 августа.

К сожалению, сейчас стало понятно, что активная подготовка такого большого события как Flow Festival, который должен состояться всего через несколько месяцев, небезопасна, — говорится в сообщении.

Организаторы выразили надежду на то, что смогут увидеть гостей в августе 2021 года.

Как писал NEWS.ru, в Великобритании отменили музыкальный фестиваль Гластонбери. Решение было принято в связи с опасениями по поводу распространения коронавируса.

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