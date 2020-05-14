Фестиваль Flow отменили из‑за коронавируса

https://static.news.ru/photo/9374638e-95cf-11ea-b93a-fa163e074e61_660.jpg Фото: FlowFestival/facebook.com

Музыкальный фестиваль Flow, проходящий в Финляндии, отменили из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

О том, что мероприятие не состоится, организаторы сообщили на сайте. Фестиваль должен был пройти с 13 по 15 августа.

К сожалению, сейчас стало понятно, что активная подготовка такого большого события как Flow Festival, который должен состояться всего через несколько месяцев, небезопасна, — говорится в сообщении.

Организаторы выразили надежду на то, что смогут увидеть гостей в августе 2021 года.

Как писал NEWS.ru, в Великобритании отменили музыкальный фестиваль Гластонбери. Решение было принято в связи с опасениями по поводу распространения коронавируса.