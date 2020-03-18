Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Великобритании отменили музыкальный фестиваль Гластонбери. Решение было принято в связи с опасениями по поводу распространения коронавируса.

Об отмене сообщили организаторы события в соцсетях. В силу масштабов фестиваля, речи о переносе даты его проведения не идёт.

Очевидно, это не тот сценарий, который мы задумывали для нашего мероприятия, которое отмечает своё 50-летие. Но после того, как правительство объявило о новых мерах, и в период такой беспрецедентной неопределенности, это наш единственный доступный вариант, — говорится в сообщении.

Люди, купившие билеты на событие, смогут по желанию воспользоваться ими в следующем году. Остальным будет доступна опция возврата денег.

Как писал NEWS.ru, музыкальный фестиваль Coachella, который традиционно проходит в городе Индио штата Калифорния в апреле, перенесён на октябрь из-за пандемии COVID-19.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях