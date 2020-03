Об отмене сообщили организаторы события в соцсетях. В силу масштабов фестиваля, речи о переносе даты его проведения не идёт.

We are so sorry to announce this, but we are going to have to cancel Glastonbury 2020. Tickets for this year will roll over to next year. Full statement below and on our website. Michael & Emily pic.twitter.com/ox8kcQ0HoB