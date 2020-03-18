https://static.news.ru/photo/56cca0fa-690f-11ea-94fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Великобритании отменили музыкальный фестиваль Гластонбери. Решение было принято в связи с опасениями по поводу распространения коронавируса.

Об отмене сообщили организаторы события в соцсетях. В силу масштабов фестиваля, речи о переносе даты его проведения не идёт.

Очевидно, это не тот сценарий, который мы задумывали для нашего мероприятия, которое отмечает своё 50-летие. Но после того, как правительство объявило о новых мерах, и в период такой беспрецедентной неопределенности, это наш единственный доступный вариант, — говорится в сообщении.

We are so sorry to announce this, but we are going to have to cancel Glastonbury 2020. Tickets for this year will roll over to next year. Full statement below and on our website. Michael & Emily pic.twitter.com/ox8kcQ0HoB — Glastonbury Festival (@glastonbury) March 18, 2020

Люди, купившие билеты на событие, смогут по желанию воспользоваться ими в следующем году. Остальным будет доступна опция возврата денег.

Как писал NEWS.ru, музыкальный фестиваль Coachella, который традиционно проходит в городе Индио штата Калифорния в апреле, перенесён на октябрь из-за пандемии COVID-19.