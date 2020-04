Фестиваль Coachella показал редкую запись выступления The White Stripes

https://static.news.ru/photo/427debbe-7f16-11ea-87a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Музыкальный фестиваль Coachella, который традиционно проходит в городе Индио штата Калифорния в апреле, опубликовал редкую запись выступления американской группы The White Stripes.

Ролик, опубликованный в Twitter, является отрывком из документального фильма, рассказывающего о мероприятии. Коллектив дал выступление в 2003 году.

На видео The White Stripes играют песню Dead Leaves and the Dirty Ground с альбома White Blood Cells 2001 года.

Как писал NEWS.ru, в 2020-м фестиваль Coachella перенесён на октябрь. Это связано с запретами на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.