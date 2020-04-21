Скрыть меню
Рубрики
Медиа
Архив
Последнее мнение
Все мнения
Максим Артемьев
Американский музыкант Маршал Мэттерс, известный как Эминем, отметил 12-летие трезвой жизни. В 2000-х он страдал от депрессии и наркозависимости.
Эминем опубликовал в Twitter фотографию с «монетой трезвости», которую дают участникам, успешно прошедшим курс реабилитации от пагубных привычек.
Чистая дюжина. Запишите в книги! Я не боюсь, — написал артист.
Чистая дюжина. Запишите в книги! Я не боюсь, — написал артист.
Clean dozen, in the books! Iâm not afraid. pic.twitter.com/g5Ww2gKoqF— Marshall Mathers (@Eminem) April 21, 2020
Clean dozen, in the books! Iâm not afraid. pic.twitter.com/g5Ww2gKoqF
Как писал NEWS.ru, Эминем назвал победителя челленджа, которым он призвал рэперов обогнать его по скорости чтения рэпа. Недавно исполнитель улучшил собственный результат, с которым ранее попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен
Yandex Zen
Facebook
Twitter
VKontakte
Odnoklassniki
Telegram
Youtube
Музыкальный лейбл Black Star решил запатентовать сценический псевдоним 23-летней певицы Клавдии Высоковой — Клавы Коки, передаёт Mash.
Высокова заключила контракт с компанией рэпера Тимати в 2015 году, когда победила в шоу «Молодая кровь». После пяти лет и прихода популярности к Клаве Коке лейбл решил присвоить псевдоним певицы....
Эминем отметил 12 лет трезвости