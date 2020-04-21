Музыка

Эминем отметил 12 лет трезвости

14:50, 21 апреля 2020 10
Фото: Daniel DeSlover/Global Look Press

Американский музыкант Маршал Мэттерс, известный как Эминем, отметил 12-летие трезвой жизни. В 2000-х он страдал от депрессии и наркозависимости.

Эминем опубликовал в Twitter фотографию с «монетой трезвости», которую дают участникам, успешно прошедшим курс реабилитации от пагубных привычек.

Чистая дюжина. Запишите в книги! Я не боюсь, — написал артист.

Как писал NEWS.ru, Эминем назвал победителя челленджа, которым он призвал рэперов обогнать его по скорости чтения рэпа. Недавно исполнитель улучшил собственный результат, с которым ранее попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях