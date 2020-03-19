https://static.news.ru/photo/80e3ec76-69e7-11ea-ba79-fa163e6e4271_660.jpg Фото: AMPAS/Global Look Press

Американский музыкант Маршал Мэттерс, известный как Эминем, назвал победителя челленджа, которым он призвал рэперов обогнать его по скорости чтения рэпа. Недавно исполнитель улучшил собственный результат, с которым ранее попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Эминем заявил в Instagram, что лучше всех с задачей справился пользователь jacksherlock1. Однако на опубликованном ролике участник состязания просто сымитировал речитатив вместо того, чтобы своим голосом продемонстрировать навыки речитатива.

На видео молодой рэпер также показал свою коллекцию виниловых пластинок любимого артиста, что, скорее всего, добавило ему очков.

Эминем запустил в конце февраля акцию #GodzillaChallenge, названную в честь песни Godzilla из его последнего альбома. Трек был записан совместно с рэпером Juice WRLD, который скончался в аэропорту Чикаго в декабре 2019 года. В композиции Эминем произнёс 229 слов всего за 31 секунду, побив собственный рекорд 2013 года, установленный в песне Rap God, писал NEWS.ru.