Американский музыкант Маршал Мэттерс, известный как Эминем, назвал победителя челленджа, которым он призвал рэперов обогнать его по скорости чтения рэпа. Недавно исполнитель улучшил собственный результат, с которым ранее попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Эминем
На видео молодой рэпер также показал свою коллекцию виниловых пластинок любимого артиста, что, скорее всего, добавило ему очков.
Эминем запустил в конце февраля акцию #GodzillaChallenge, названную в честь песни Godzilla из его последнего альбома. Трек был записан совместно с рэпером Juice WRLD, который скончался в аэропорту Чикаго в декабре 2019 года. В композиции Эминем произнёс 229 слов всего за 31 секунду, побив собственный рекорд 2013 года, установленный в песне Rap God, писал NEWS.ru.
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